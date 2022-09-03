أسعار الذهب اليوم في مصر 3-9-2022 .. ارتفاع عيار 21 بالتعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-9-2022 ارتفاعا خلال التعاملات اليوم بمحال الصاغة على مستوى الجمهورية، مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن داخل السوق المحلية، ليواصل تحقيق مكاسب رغم إغلاق البورصة العالمية للمعادن اليوم للإجازة الأسبوعية.

وأغلقت بورصة المعادن العالمية تعاملاتها على ارتفاع في أوقية الذهب بأكثر من 15 دولارا ، ليستفيد الذهب محلياً، فيما بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية نحو 1114 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا و الذي سجل 1110 جنيهات، غير متضمنة المصنعية والتي تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

ومع الارتفاعات الجديدة ترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-9-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1273 جنيها)

4 جنيهات هي قيمة الارتفاعات الجديدة التى سجلها سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 1273 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1114 جنيها)

واصل العيار الأكثر مبيعا تسجيل ارتفاعات كبيرة ليبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 محليا في التعاملات نحو 1114 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (955 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 955 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8912 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8912 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 39463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.273 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بهبوط سعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات أمس ليبلغ نحو 1714 دولارا.

وقالت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات من خلال بيان لها، إن الدولار وعوامل العرض والطلب في مصر تحرك سعر الذهب في الأسواق، رغم الانخفاض العالمي على الذهب هذا الأسبوع، الأمر الذي يجعل سعر المعدن النفيس في سوق الذهب مرتفع نسبيًا هذه الفترة.