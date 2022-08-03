أسعار الذهب اليوم في مصر 3-8-2022.. واستقرار عيار 21 نهاية التعاملات



ثبات ملحوظ في نهاية التعاملات المسائية سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 3-8-2022 في سوق الصاغة بمصر ، بعد هبوط طفيف صباحا بقيمة 3 جنيها للجرام ومع ثبات اوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن الآن وسط تذبذب في الأسعار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1030 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات الصباح ، غير شامله المصنعية والتي تتراوح ما بين 60-120 جنيه للجرام ، وسط توقعات بمواصلة الذهب الصعود نتيجة تحرك سعر الدولار امام الجنيه.

سعر الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 3-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1178 جنيها)

فيما لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اي تغيرات في المستوي ليسجل العيار اقل بيعا نحو 1178 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1030 جنيه)

واستقرت سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا متواصل في التعاملات ليبلغ 1030 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (882 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا ف استقر ايضا ليبلغ 882 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8240 جنيه)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات ملحوظ عند نحو 8240 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36512 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.178 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار متواصل خلال التعاملات اليوم نحو 1762 دولارًا للاوقية ، وارتفع سعر الدولار امام الجنيه ليقترب من 19.13 جنيها ببعض البنوك المحليه‍.