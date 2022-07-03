أسعار الذهب اليوم في مصر 3-7-2022.. وعيار 21 يفقد 12 جنيها خلال أسبوع

فقد سعر جرام الذهب نحو 12 جنيها من قيمته خلال الأسبوع الماضي ، مع استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 3-7-2022 في منتصف التعاملات اليومية بسوق الصاغة بمصر إثر إغلاق البورصة العالمية للمعادن للإجازة الأسبوعية وثبات سعر أوقية الذهب في التداولات.

ومن المرتقب أن يواصل سعر المعدن الأصفر استقراره عند نفس المستويات أو انخفاض طفيف خلال مطلع التداولات الأسبوعية غدا الإثنين مع انتظار المستهلكين لمزيد من التراجع للقيام بالشراء سواء للزواج أو للاستثمار ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 992 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير شاملة المصنعية والتي تتراوح من 60-120 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 3-7-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1136 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأقل مبيعا ثباتا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن عند مستوى 1136 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (992 جنيها)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فسجل استقرارا متواصلا في التعاملات ليبلغ 992 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (850 جنيها)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تحرك ليبلغ 850 جنيها فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7936 جنيها)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند 7936 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وثبت سعر أوقية الذهب عيار 24 عند مستوى 35216 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.136 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما شهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرارا اليوم عند 1811 دولارًا.