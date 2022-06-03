أسعار الذهب اليوم في مصر 3-6-2022.. وعيار 21 يتراجع 10 جنيهات

انخفضت مجددا أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-6-2022 بشكل ملحوظ بعد ارتفاعها صباحا في سوق الصاغة ، على خلفية هبوط سعر الذهب اليوم عالميا وخسارة الأوقية نحو 18 دولارًا خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في آخر أيام تعاملاتها مع لجوء المستثمرين لجنى الأرباح.

وهبط سعر الذهب مساء نحو 10 جنيهات من قيمته، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1010 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 1020 جنيها، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقًا للتشكيلة.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1165 جنيها)

انخفاض جديد سجله سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 1165 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1010 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجعا مع هبوط اوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 1010 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (870 جنيهًا)

وتراجع جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل مستمر على مدار اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 870 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8080 جنيها)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8080 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36115 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.165 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1848 دولار ، فيما يستقر سعر الدولار اليوم امام الجنية المصري.