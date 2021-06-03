أسعار الذهب اليوم في مصر 3-6-2021 وعيار 21 يفقد 10 جنيهات

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3-6-2021 انهيارها بشكل متتال وكبير وذلك خلال منتصف التعاملات المسائية بسوق الصاغة المحلية ، مع هبوط عنيف لسعر أوقية الذهب بنحو 35 دولارا في بورصة المعادن العالمية.

وفقد سعر الذهب اليوم في مصر نحو 10 جنيهات للجرام محليا ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا حوالى 804 جنيهات للجرام ، وذلك مقارنة بنحو 814 جنيها للجرام في التعاملات الصباحية ، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لأخر. سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس خلال منتصف التعاملات 3-6-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (920 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعا خلال التعاملات الآن ليسجل 920 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (804 جنيهات)

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل كبير ليسجل 804 جنيهات ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (688 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 688 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6432 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6432 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28520 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 920 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1870دولارًا في التعاملات.

جني الأرباح يهبط بسعر الذهب في مصر

وهبط سعر الذهب اليوم في مصر بقوة على مدار تعاملات اليوم مع قيام المستثمرين بجني الأرباح عالميا بعد صعود أوقية الذهب بأكثر من 6% خلال الفترة الماضية مما يعد فرصة لجني الأرباح والمضاربة والاستثمار في المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.