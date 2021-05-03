أسعار الذهب اليوم في مصر 3-5-2021.. عيار 21 يرتفع 5 جنيهات

واصلت أوقية الذهب صعودها الكبير فى تعاملات بورصة المعادن العالمية ببداية الأسبوع، لترتفع بأكثر من 20 دولارًا للأوقية، ويقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-5-2021، بشكل كبير الآن في بداية التعاملات اليومية في سوق الصاغة المحلية.

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات خلال التعاملات الآن، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في الوجه البحري والقبلي الآن نحو 783 جنيهًا للجرام، مقارنة مع أسعاره في تعاملات أمس التى سجلت 778 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف بجميع الأعيرة. أسعار الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-5-2021..

سعر جرام الذهب عيار 24 (894 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 894 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (783 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل 783 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (670 جنيهًا)

كما واصل سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاعه ليبلغ 670 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6264 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6264 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27712 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 894 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1794 دولارًا.

أعداد كورونا وتراجع الدولار يقفزان بسعر الذهب

ويواصل سعر الذهب في مصر وعالميا ارتفاعا مع زيادة اصابات فيرس كورونا بشكل كبير خاصه في كلا من الهند والبرازيل واليابان ، بالتزامن مع هبوط الدولار مما ساهم في تراجع المستثمرين ولجوئهم الى الملاذ الآمن وهو الذهب ليرتفع اليوم باكثر من 22 دولار للاوقية ويصعد بأكثر من 6 جنيهات لعيار 21 في التعاملات اليومية في سوق الصاغة المحلية.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.