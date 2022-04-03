واصل سعر الذهب اليوم عالميا ثباته لليوم الثاني على التوالي نتيجة إغلاق البورصة العالمية للمعادن وتوقف التداول للإجازة الأسبوعية ، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 3-4-2022 بشكل متواصل خلال منتصف تعاملات اليوم المسائية بمختلف محال الصاغة.

وتستمر الأسواق العالمية في الإغلاق على مدار يومي السبت والأحد ، ليسجل المعدن الأصفر ثبات عند مستوياته بعد تراجعه بقوة ، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 970 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير متضمنة المصنعية.

المشغولات الذهبية فى مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 3-4-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1112 جنيها)

ويستمر سعر جرام الذهب عيار 24 عند نفس مستوياته التي أغلق عليها تعاملاته في آخر الأسبوع أمس السبت علي ثبات في المستوى الآن ليسجل 1112 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 970 جنيها)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 970 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (831 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لليوم الثاني على التوالي ليبلغ 831 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7760 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34475 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.112 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1925 دولارًا ، وسط انتظار المستثمرين لما ستسفر عنه مفاوضات روسيا وأوكرانيا وإعلان روسيا أنها ستقوم بمحاسبة الدولار بالروبل مقابل صادراتها.