أسعار الذهب اليوم في مصر 3-3-2023.. عيار 21 يواصل اشتعاله بالتعاملات

انهت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع ملحوظ في سعر أوقية الذهب في آخر تداولاتها المسائية، لتقفز أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-3-2023 في التعاملات المسائية بسوق الصاغة بمختلف المحافظات مع عودة الطلب على المعدن.

وقالت منصة آي صاغة لتداولات الذهب، إن الذهب عاود الارتفاع محليا بواقع 10 جنيهات، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية، خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1795 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا والذي بلغ 1785 جنيها بدون احتساب المصنعية .

سعر الذهب والدولار

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2046 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 اشتعاله لاسيما وانه الاعلى سعرا في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2046 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1795 جنيها)

واشارت المنصة الى ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، قفز بشكل متواصل مساء ليبلغ 1795 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1537 جنيهًا)

وارتفع ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 1537 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وبلغ ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها ليبلغ نحو 14360 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

واوضحت المنصة ان سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 63426 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.046 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه ، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1849 دولارا.