أسعار الذهب اليوم في مصر 3-12-2021.. عيار 21 يربح 4 جنيهات

صعود كبير في سعر الذهب اليوم آخر أيام تعاملات بورصة المعادن العالمية، بعد تراجعها على مدار الأسبوع، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-12-2021 في نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية، وسط اتجاه صعودي للمعدن الاصفر اليوم.

وربح سعر الذهب نحو 4 جنيهات لكل جرام، ليشهد سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي صعودا الآن نحو 783 جنيها للجرام، بعد تراجع امس بشكل في تعاملات التى سجلت 779 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقًا لكل عيار.

أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال نوفمبر.

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-12-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (894 جنيهات)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بقيمة نحو 4 جنيهات ، وهو الاعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 894 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (782 جنيهت)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 782 جنيهت؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (671 جنيهًا)

فبما أرتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 671 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 6264 جنيهت)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6264 جنيهت، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27714 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 894 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1784 دولار.

وربحت اوقية الذهب خلال التعاملات الصباحيه نحو 13 دولار للاوقية بعد هبوطها اكثر من 25 دولار خلال تعاملات الاسبوع الجاري.