أسعار الذهب اليوم في مصر 3-11-2022 تنخفض بقوة بعد ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية

واصل المعدن الأصفر هبوطه بقوة في تعاملات بورصة المعادن الدولية بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الأمريكية، لتنخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3-11-2022 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات الآن، بعد تراجع سعر الأوقية عالميًّا ببورصة المعادن نحو 25 دولارًا.

وخسر جرام الذهب اليوم في مصر 5 جنيهات في التعاملات الصباحية، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1200 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1205 جنيهات، بدون مصنعية بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية 75 نقطة، أمس.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال”، فى التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1372 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 لليوم الثاني على التوالي، ليسجل 1372 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1200 جنيه)

كما هبط جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة تراجع أوقية الذهب ليخسر 5 جنيهات في تداولات سوق الصاغة ليبلغ 1200 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1028 جنيهًا)

فيما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، الأقل سعرًا تراجعًا محليًّا ليسجل 1028 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9600 جنيه)

وبلغت خسائر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 40 جنيهًا ليصل سعره إلى نحو 9600 جنيه، ويزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجه البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 42532 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعًا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.372 مليون جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولليوم الثاني تتراجع أوقية الذهب عالميًّا، خلال التعاملات اليوم، لتسجل نحو 1625 دولارًا، خلال رابع أيام التداول بعد حركة بيع كبيرة نتيجة إعلان عدد من البنوك المركزية زيادة سعر الفائدة أمس.