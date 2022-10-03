أسعار الذهب اليوم في مصر 3-10-2022 .. وعيار 21 عند أقل سعر في أكتوبر

رغم الصعود العالمي في أوقية الذهب عالمياً بتداولات بورصة المعادن ، فإن أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-10-2022 واصلت استقرارها الملحوظ بعد انهيارها صباح اليوم، وخسارة الجرام حوالي 31 جنيهًا للجرام في سوق الصاغة المحلية نتيجة تراجع الطلب وزيادة المعروض.

وكشف مصدر مسئول في سوق الصاغة لـ”المال” أن هناك معروضا ملحوظا في المعدن الأصفر حاليا مع تراجع الإقبال، ما ساهم في هدوء أسعار الذهب ليستقر سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر ويسجل حوالي 1086 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-10-2022 :

سعر جرام الذهب عيار 24 (1240 جنيها)

وأستقر مساء اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 ليواصل مستوياته ليسجل العيار الاقل بيعا نحو 1240 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1086 جنيه)

وأضاف المصدر أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 لم يتغير مساء اليوم رغم صعود سعر الاوقية عالميا ليبلغ نحو 1086 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (930 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا ف استقر ايضا ليبلغ 930 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8688 جنيه)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات ملحوظ عند نحو 8688 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

اما سعر أوقية الذهب عيار 24 فقد سجل نحو 38740 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.240 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار التعاملات اليوم نحو 1690 دولارًا للاوقية بعد ارتفاعها حوالي 30 دولار للأوقية.