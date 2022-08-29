أسعار الذهب اليوم في مصر 29-8-2022.. وارتفاع عيار 21

صعود جديد في البورصة العالمية سجلها سعر الذهب اليوم عالميا ليواصل مكاسبه الطفيفة على مدار اليوم ، ويرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-8-2022 في تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية ، على خلفية ارتفاع سعر الأوقية.

ووفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا ، فإن سعر الذهب قفز بقيمة 5 جنيهات اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1081 جنيها للجرام، مقارنة بالتعاملات صباحا التى سجلت 1076 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 29-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1234 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بقيمة نحو 5 جنيهات علي مدار اليوم ، ليبلغ 1235 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1081 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1081 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (926 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 5 جنيهات ليسجل 926 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8608 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 40 جنيها ليسجل نحو 8608 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 38265 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.235 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1735 دولار نتيجة صعود سعر الدولار عالميا.