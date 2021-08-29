أسعار الذهب اليوم في مصر 29-8-2021 وعيار 21 يسجل 791 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 29-8-2021 غي مصر ثباتا متواصلا لليوم الثاني على التوالي خلال الأسبوع الجاري في منتصف تعاملات اليومية المسائية في سوق الصاغة المحلية، مع مواصلة بورصة المعادن العالمية الإغلاق وتوقف تعاملاتها للأجازة الأسبوعية.

وربح سعر الذهب في مصر نحو 8 جنيهات للجرام الاسبوع الماضي قبل ان يغلق على استقرار ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 791 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس المسائية، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر . الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 29-8-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (904 جنيهات)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 904 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (791 جنيها)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 791 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (678 جنيهًا)

واستقر أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 678 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6328 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6328 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28025 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 904 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1817 دولارا.

التخوفات من الموجة الجديدة لجائحة كورونا ومتحور دلتا الجديد والتأثير على الاقتصاد العالمي، بالاضافة الى تراجع سعر الدولار عالميا، كل ذلك ساهم في زيادة الطلب على المعدن الاصفر والذي يعد الملاذ الامن اوقات الازمات.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.