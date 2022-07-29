أسعار الذهب اليوم في مصر 29-7-2022.. وعيار 21 يقفز 9 جنيهات

اشتعلت الأسعار العالمية للمعدن الأصفر لليوم الثاني على التوالي بعد رفع سعر الفائدة الامريكية أول امس ، ليقفز من جديد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-7-2022 ويسجل أعلى سعر في اسبوعين مع مكاسب لاوقية الذهب بأكثر من 40 دولار خلال يومين.

وسجلت اوقية الذهب مستويات هي الاعلي على مدار الشهر الجاري ، كما ربح سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا 9 جنيهات على مدار اليوم ليبلغ نحو 1004 جنيه للجرام، بعد تسجيله امس 995 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تتراوح ما بين 60 الى 120 جنيه للجرام.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1146 جنيها)

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى سعر سجل ارباحا ملحوظه بقيمه 9جنيهات ، في تعاملات اليوم ، ليبلغ 1146 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1004 جنيه)

كما قفز سعر العيار الاعلى مبيعا وانتشارا في مصر حيث شهد سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا ليعوض خسائره الاسبوع الماضي مثل باقي الاعيره بالتعاملات ليبلغ 1004 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

واشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل تكلفة ليربح 9 جنيها نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والاكثر في حساب المصنعيه

سعر الجنيه الذهب اليوم (8032 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8032 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35529 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.146 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1765 دولار في التعاملات الاسبوعية للبورصة العالمية بعد اعلان الفيدرالي الامريكى زيادة سعر الفائدة على الدولار بنحو 75 نقطة