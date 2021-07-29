أسعار الذهب اليوم في مصر 29-7-2021 وعيار 21 يرتفع 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 29-7-2021 ارتفاع بشكل كبير في بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية ، مع عودة سعر اوقية الذهب للارتفاع مجددا في تعاملات بورصة المعادن العالمية خلال ايام التعاملات الاسبوعية.

وصعد سعر جرام الذهب اليوم في مصر بقيمة 3 جنيهات للجرام ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 792 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 788 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 29-7–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (907 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 907 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (792 جنيه)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 792 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (678 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة صعوده محليا ليسجل 678 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6336 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28117 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 907 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1816 دولار.

واعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالي الابقاء علي سعر الفائدة على الدولار القياسي بدون تغيير عند 0-0.25% ويقول إنه ملتزم باستخدم كل الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد الأميركي

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه