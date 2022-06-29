أسعار الذهب اليوم في مصر 29-6-2022.. وسعر عيار 21 أقل من 1000 جنيه

انخفاض متواصل على مدار اليوم في التعاملات المسائية مستمر سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 29-6-2022 في سوق الصاغة المحلية متأثرة بتراجع أوقية الذهب خلال اليوم في تداولات بورصة المعادن العالمية إلا أن السعر محليا يتراجع بشكل ملحوظ مع عدم وجود إقبال على الشراء.

جنيهان هما قيمة التراجع المسائي في سعر الذهب اليوم ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 999 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 1001 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 29-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1143 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1143 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (999 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط سعر الدولار عالميا ليتراجع نحو 3 جنيهات صباح اليوم في التعاملات ليبلغ 999 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (858 جنيهًا)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 858 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7992 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 16 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 7992 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35433 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.143 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1819 دولار مساء اليوم.