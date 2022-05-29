أسعار الذهب اليوم في مصر 29-5-2022.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

انخفضت كافة أعيرة المعدن الاصفر بشكل كامل خلال التعاملات علي خلفية هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 29-5-2022 بشكل كبير في نهاية تعاملات سوق الصاغة المسائبة بمختلف المحافظات الان ، بالرغم من توقف التداولات في البورصة العالمية للمعادن للاجازة الاسبوعية.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب ، ان الذهب في مصر خسر 10 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1040 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 1050 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

المشغولات الذهبية فى مصر

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 29-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1185 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 1185 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1040 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط اوقية الذهب ليتراجع نحو 10 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1040 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (890 جنيهًا)

فيما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 890 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8320 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 80 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36735 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.185 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1854 دولار مساء اليوم وهي نفس أسعارها خلال اليوم وامس نتيجة اغلاقها للاجازة