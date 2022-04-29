أسعار الذهب اليوم في مصر 29-4-2022.. وعيار 21 يقفز 15 جنيها

أنهت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها اليومية على صعود طفيف في سعر الذهب اليوم ليعوض جزء من خسائره أمس، ويرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-4-2022 في نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية ، متأثرة بالقرارات الاقتصادية عالميا.

وكشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان سعر الذهب ارتفع 15 مساء اليوم ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1115 جنيه للجرام، مقارنة بتعاملات الصباح التى سجلت 1100 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1274 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 15 جنيها اليوم ، ليبلغ 1274 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1115 جنيه)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1115 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (953 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة جنيها واحدا ليسجل 953 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8920 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 120 جنيها ليسجل نحو 8920 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 39494 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.274 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1914 دولار.

وقفزت اوقية الذهب خلال التعاملات المسائية نحو 15 دولار للاوقية بنهاية تعاملات البورصة العالمية اليوم