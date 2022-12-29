أسعار الذهب اليوم في مصر 29-12-2022.. وعيار 18 يرتفع 20 جنيها

قفزت أوقية الذهب بشكل ملحوظ في رابع أيام التداولات الأسبوعية لبورصة المعادن الدولية بعد تراجعها، كما صعدت أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 29-12-2022 في التعاملات المسائية بسوق الصاغة بمختلف المحافظات.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الذهب بالسوق المحلية ارتفع بواقع 20 جنيها، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية، خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1600 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباحا والذي بلغ 1580 جنيها بدون احتساب المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 29-12-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1820 جنيها)

ارتفاع ملحوظ سجله سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعر في مصر ليصل بالتعاملات المسائية نحو 1820 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1600 جنيه)

وأضاف عضو شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، قفز ايضا بشكل ملحوظ مساء ليبلغ 1600 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1375 جنيهًا)

وأشار نجيب إلى أن جرام الذهب اليوم عيار 18 ربح حوالي 20 جنيها، ليبلغ 1375 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (12600 جنيه)

وبلغت مكاسب سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 160 جنيها ليبلغ نحو 12600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 56420 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.820 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1820 دولارا.