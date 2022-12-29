أسعار الذهب اليوم في مصر 29-12-2022.. ارتفاع عيار 21 بالتعاملات الصباحية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 29-12-2022 صعودh طفيفh في مطلع التداولات الصباحية بمختلف محال الصاغة على مستوي الجمهورية ، مع استمرار تذبذب سعر المعدن الأصفر محليا وعالميا ، مع ثبات اوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية.

وكشفت منصة آي صاغة لتدوال الذهب والمجوهرات ، صعود سعر الجرام في الاسواق المحلية بنحو 20 جنيهاً للجرام ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1580 جنيهاً للجرام في التداولات الصباحية اليوم بدلاً من 1560 جنيهاً مساء أمس بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50-90 جنيه بعد زيادة جديدة في سعر المصنعية منذ ايام

وتنشر جريدة المال صباح اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 29-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 21 (1580 جنيها)

وعاود جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعه الملحوظ في محال الصاغة ليبلغ نحو 1580 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1355 جنيهًا)

وارتفع صباحاً سعر جرام الذهب اليوم عيار18 ليبلغ الجرام 1355 جنيهًا بدون مصنعية ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1805 جنيها)

فيما قفز سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يسجل الأعلى قيمة في مصر ليربح نحو 20 جنيهاً ليبلغ حوالي 1805 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر الجنيه الذهب اليوم (12640 جنيها)

وتحول سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر من الخسارة إلى الارباح صباح اليوم نحو 160 جنيها ليصل إلي مستوي 12640 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهد سعر أوقية الذهب عيار 24 ارتفاع مساء اليوم نحو 55955 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.805 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من عدة عوامل أبرزها صعود اوقية الذهب عالمياً بالاضافة إلى قفزة سعر الدولار امام الجنيه محلياً وحال نقص المعروض وارتفاع الطلب محليا.