اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 29-12-2021.. عيار 21 يخسر جنيهين

بعد تراجعه صباح اليوم بقيمه جنيهين.. عيار 21 يسجل 789 جنيها
عمر سالم 6:07 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 6:07 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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تواصل البورصة العالمية للمعادن تسجيل هبوط ملحوظ في تداولاتها الأسبوعية، يتبعه تراجع كبير في سعر الذهب اليوم وسط انهياره، وينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 29-12-2021 وينهي تعاملاته اليوميه علي تراجع بعد خسارة اوقية الذهب نحو 5 دولارات الان، نتيجة ارتفاع سعر الدولار الامريكي عالميا.

جنيهان هما قيمة التراجع الجديد في سعر الذهب بمصر  ، بعد هبوط سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن والذي سجل نحو 789 جنيها ، مقارنة بسعره في تعاملاته صباحا التى سجلت 791 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تبدأ من 60 جنيها للجرام.

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سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 29-12–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (901 جنيه)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل كبير خلال التعاملات الآن ليسجل 901 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوط عنيف بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 789 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في التعاملات المحليه ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6312 جنيها)

وخسر  سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر  نحو 16 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 6312 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27930 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 901 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت سعر أوقية الذهب عالميًّا تراجعا حادا خلال التعاملات اليوم نحو 1802 دولار بعد خسارتها ما يقارب 8 دولار على مدار تعاملات اليوم.

 

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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