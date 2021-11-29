اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 29-11-2021 وعيار 21 يسجل 790 جنيها

تذبذب سعر الذهب عالميا ومحليا على مدار اليوم
عمر سالم 6:22 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 6:22 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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شهد سعر الذهب استقرارا ملحوظا خلال أول أيام تعاملات بورصة الذهب العالمية، بعد صعودها منتصف اليوم، لكنها عاودت الثبات عند سعر الافتتاح صباحاً بشكل ملحوظ، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 29-11-2021، في نهاية التعاملات المسائية في سوق الصاغه المحلية .

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهبة بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ”المـال”، إنه من الصعب توقع مصير المعدن الأصفر حالياً بسبب التذبذب في البورصة العالمية، وسط ثبات حالياً ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا  نحو 790 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره  في التعاملات أمس، غير شامل المصنعية، التى تختلف من عيار لآخر ومن محل لآخر.

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المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الإثنين 29-11-2021  

سعر جرام الذهب عيار 24  ( 903 جنيهات)

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل استقرارا خلال التعاملات الآن ليسجل 903 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى والاقل تشكيلا

سعر جرام الذهب عيار 21 (790 جنيهًا)

كما أستقر سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل كبير ليسجل نحو  790 جنييهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

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سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (677 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 18 ثباته بشكل ملحوظا ليسجل 677 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6320 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6320 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27900 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرار ليبلغ نحو 903 آلاف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1790 دولارًا في التعاملات.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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