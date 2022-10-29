أسعار الذهب اليوم في مصر 29-10-2022.. وعيار 21 يربح 90 جنيها خلال أسبوع



استقرار بنهاية التعاملات شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-10-2022 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة بمصر ، بعد اشتعالها على مدار ثلاثة أيام ليربح الجرام 90 جنيها منذ الخميس الماضي ، بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك.

ويترقب سوق الصاغة مستويات الدولار أمام الجنيه ، لأنه الأكثر تأثيرا في سعر الذهب ، وهو ما سيوضح حركة الذهب خلال الأسبوع المقبل ، في الوقت الذي يستقر سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند مستويات 1228 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-10 -2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1402 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 صباحا ليغلق عند اعلى مستوي في شهر اكتوبر ، ليسجل العيار اقل بيعا نحو 1402 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1228 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مساءا في التعاملات ليبلغ 1228 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1054 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بالسوق فقد استقر أيضا ليبلغ 1054 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9828 جنيها)

واستفاد ايضا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر من تحرك سعر الدولار لكنه اغلق اليوم على ثبات ملحوظ عند نحو 9828 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.402 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار التعاملات اليوم نحو 1664 دولارًا للأوقية.