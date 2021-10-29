اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 29-10-2021 وعيار 21 يتراجع 4 جنيهات

عيار 21 يسجل 778 جنيها للجرام
عمر سالم 7:03 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21 7:03 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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أنهت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها اليوم على هبوط كبير في سعر أوقية الذهب، وسط تراجع للمعدن الأصفر عالميا، لينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-10-2021 وينهي تعاملاته الأسبوعية علي تراجع مجددا بشكل قوي، بعد خسارة أوقية الذهب نحو 19 دولارا للأوقية..

وتراجع سعر الذهب الآن نحو 4 جنيهات بعد انخفاضه صباحا بقيمة جنيهان، لينخفض معها سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن ويسجل 778 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات صباح اليوم التى سجلت 782 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

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الذهب جديد1
الذهب جديد1

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-10–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (889 جنيها)

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 889 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (778 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوط عنيف بشكل متواصل علي مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 778 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (667 جنيهًا)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا تراجعه محليا ليسجل 667 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6208 جنيهات)

وخسر  سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر  نحو 36 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 6208 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27560 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 889 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت سعر أوقية الذهب عالميًّا تراجعا حادا خلال التعاملات اليوم نحو 1779 دولارا بعد خسارتها ما يقارب 19 دولارا مساء اليوم

وانهار سعر الذهب الآن بفعل قيام المستثمرين ببيع ما لديهم من معدن أصفر للاستفادة من الصعود الذي سجلته الأوقية قبل نهاية التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية للمعادن غدا. 

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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