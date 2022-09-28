أسعار الذهب اليوم في مصر 28-9-2022 .. وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات

ارتفاع قوى سجله سعر الذهب اليوم خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن بعد أن قفزت الأوقية بأكثر من 40 دولارًا خلال التداولات، ليصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-9-2022 مجددا بشكل في منتصف تعاملات اليوم، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر.

كشفت شعبة الذهب اليوم ، أن سعر جرام الذهب سجل ارتفاعا قدره 3 جنيهات بعد هبوط قوي على مدار يومين، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1122 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام صباحا التى سجلت 1119 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخري.

أسعار الذهب الآن

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 28-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1282 جنيهات)

وربح سعر الذهب عيار 24 نحو 3 جنيهات، ليبلغ 1282 حنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1122 جنيها)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعاته مجددا مثل باقي الأعيره مساء اليوم ليبلغ 1122 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (961 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ 961 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 14 (750 جنيها)

سجل سعر الذهب عيار 14 الاقل سعراً في مصر والاقل تداولات حوالي 750 جنيها للجرام خلال التعاملات المسائية

سعر الجنيه الذهب اليوم (8976 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8976 جنيها، بعد تحقيقه أرباحا نحو 24 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39742 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.282 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة ارتفاعا بنهاية التعاملات الاسبوعية فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 40 دولار، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1662 دولارات.