أسعار الذهب اليوم في مصر 28-8-2022.. عيار 21 يسجل 1082 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 28-8-2022 ثباتًا ملحوظًا مساء خلال التداولات في محال الصاغة على مستوى الجمهورية، مع صعود سعر الدولار أمام الجنيه وزيادة الطلب على المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا، ما دفع سعره للارتفاع لليوم الرابع على التوالي.

وأكدت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سعر جرام الذهب تحرك جنيهين على مدار اليوم، فيما بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوي الجمهورية نحو 1082 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 1080 جنيها، غير متضمنة المصنعية التى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وأضافت الشعبة أن الأسعار ارتفعت بكل الأعيرة لتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 28-8-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1236 جنيهًا)

صعود جديد وطفيف في سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1236 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1082 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تسجيل ارباح بالسوق المحلي في التعاملات ليبلغ 1082 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (928 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرًا ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ 928 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8656 جنيهًا)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8656 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38316 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تحرك إلى حوالي 1.236 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بهبوط سعر الدولار عالميا، فيما سجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات امس لتبلغ نحو 1736 دولارا.