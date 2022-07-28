أسعار الذهب اليوم في مصر 28-7-2022.. وعيار 21 يواصل تحقيق المكاسب



قفزة ملحوظة بأكثر من 1% سجلتها أوقية الذهب بعد أن ربحت أكثر من 26 دولارا رابع أيام تعاملات بورصة المعادن العالمية بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية أمس، لترتفع أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 28-7-2022 خلال التعاملات المسائية بمصر في سوق الصاغة المحلية.

وواصل سعر المعدن الأصفر محليا تحقيق مكاسب ملحوظة ليرتفع جنيهين مساء، ويصل إجمالى مكاسبه على مدار اليوم إلى 11 جنيها، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 996 جنيها للجرام، بعد تسجيله أمس 985 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 28-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1136 جنيها)

واصل سعر جرام الذهب عيار 24 تسجيل أرباح بنحو 11 جنيها على مدار اليوم، ليبلغ الجرام 1136 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (996 جنيها)

كما ارتفع مساء التعاملات، العيار الأعلى مبيعا وانتشارا في مصر وهو جرام الذهب عيار 21 مثل باقي الأعيره بالتعاملات ليبلغ 996 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 (854 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا وضمن الأعيرة الأكثر طلبا بالقاهرة والوجه البحري ليبلغ نحو 854 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7968 جنيها)

فيما عوض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر جزءا من خسائره ليربح 16 جنيها الآن ويبلغ نحو 7968 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35216 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.136 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1754 دولارا في التعاملات الاسبوعية للبورصة العالمية.