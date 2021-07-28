اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 28-7-2021 وثبات عيار 21 نهاية التعاملات

عيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام
عمر سالم 10:12 م, الأربعاء, 28 يوليو 21 10:12 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

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استقرار متواصل خلال التعاملات والمبيعات تشهده أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 28-7-2021 بعد صعوده بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية،  ليسجل ثباتا في اليوم الثالث للتعاملات في  البورصة العالمية للمعادن مع ثبات في سعر أوقية الذهب.

وارتفع جرام الذهب اليوم صباحا مع صعوده عالميا قبل أن يشهد ثباتا الآن في التعاملات الان، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 789 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات اليوم الصباحية غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

اسعار الذهب في مصر اليوم
اسعار الذهب في مصر اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 28-7-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (903 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقرارا بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 903 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيها)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اي تغير بشكل متواصل  في التعاملات ليبلغ 789 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6312 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6312 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27998 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 903 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1802 دولارًا.وصعدت أسعار الذهب اليوم عالميا ، على أثر الدعم من تراجع الأسهم والدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بينما تترقب السوق بحذر ما ستكشف عنه تقييمات الفدرالي الأميركي للتضخم والنمو الاقتصادي. 

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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