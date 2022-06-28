أسعار الذهب اليوم في مصر 28-6-2022 .. وتراجع عيار 21

تراجعٌ جديد خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن سجله سعر الذهب اليوم عالميًّا، وتنخفض معه أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28-6-2022 في التعاملات المسائية بسوق الصاغة المحلية في مصر لليوم الثاني بعد هبوط الأوقية منتصف التداول بقيمة 6 دولارات عالميًّا مع ارتفاع سعر الدولار.

وعلمت المال من مصدر بشعبة الذهب، أن هبوط السعر عالميًّا أسهم في انخفاض الذهب محليًّا نحو 2 جنيه في التعاملات اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1002 جنيه للجرام، مقارنة بسعره منتصف اليوم الذى سجل 1004 جنيهات، غير متضمنة المصنعية التي تحدد بشكل متغير وفقًا للشركة المنتِجة والعيار.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1146 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة خلال تعاملات اليوم، ليسجل 1146 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1002 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات على مدار اليوم بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1002 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا بشكل قوي على مدار اليوم ليسجل 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8016 جنيهًا)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 40 جنيهًا ليتراجع ويسجل 8016 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهارت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35526 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.146 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ خلال التعاملات اليوم نحو 1820 دولار على مدار التعاملات اليوم وأمس.