أسعار الذهب اليوم في مصر 28-5-2022.. واستقرار عيار 21

أغلقت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الاسبوعية على استقرار ملحوظ في سعر الذهب اليوم ، فيما تأثرت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 28-5-2022 في نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية ، بالتزامع مع رفع سعر الفائدة الامريكية مؤخرا.

وكشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان سعر الذهب استقر اليوم ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1050 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره صباحا، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 28-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1205 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثبات اليوم ، ليبلغ 1205 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى وهو الاقل مبيعا بين كافة الأعيره

سعر جرام الذهب عيار 21 (1050 جنيه)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1050 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (902 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ، ليسجل 902 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8400 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 8400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 خلال التعاملات بنحو 37566 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.205 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1854 دولار بعد تسجيلها السبت الماضي نحو 1842 دولار للاوقية وسط ترقب لاجتماع الفيدرالى الامريكي لاقرار سعر الفائدة