

سجل سعر الذهب اليوم ثبات جديد مع صعوبة توقع مستقبل المعدن الاصفر بالتزامن مع تذبذب البورصة العالمية للمعادن ، لتستقر أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 28-4-2022 بشكل متواصل نهاية تعاملات اليوم المسائية بمختلف محال الصاغة.

وكانت اسعار الذهب قد سجلت تراجعا بقيمة 5 جنيهات صباح اليوم قبل ان تعاود الثبات مساءا ، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1095 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم ، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 28-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1258 جنيها)

ويواصل سعر جرام الذهب عيار 24 نفس مستوياته الصباحية ليستمر في مستوي الثبات الآن ليسجل 1258 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة والاقل مبيعا في مصر نظرا لانه الاقل تشكيلا.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1095 جنيه)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات ليبلغ 1095 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاكثر مبيعا .

سعر جرام الذهب عيار 18 (934 جنيهًا)

ولم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 934 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8760 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8760 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38998 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرار اليوم ليبلغ حوالي 1.258 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1894 دولارًا ، مع تراجع الاسعار نتيجة صعود عوائد السندات الامريكية ليساهم في تراجع الطلب على المعدن الاصفر.