أسعار الذهب اليوم في مصر 28-2-2022 وعيار 21 يرتفع 4 جنيهات

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم مع صعود أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن، مساء اليوم، ليقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-2-2022 بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم، مع استمرار الحرب الروسية الاوكرانية وصعوبة توقع مسار المعدن الأصفر.

وربح جرام الذهب الآن نحو 4 جنيهات، ليعوض جزء من خسائره التي حققها الاسبوع الماضي ، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 837 جنيها للجرام، مقارنة بأسعار الجرام صباحا التى سجلت 833 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

المشغولات الذهبية فى مصر

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (955 جنيها)

ووفقا لنادي نجيب عضو شعبة الذهب ، ان جرام الذهب عيار 24 ارتفاعا الان بقيمة نحو 3 جنيها ، خلال التعاملات الآن ليبلغ 955 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (837 جنيه)

واضاف نجيب ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد ارتفاع سعر الذهب عالميا ، ليربح مثل باقي الاعيره بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 837 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (716 جنيهًا)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 716 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6696 جنيه)

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صعوده ليبلغ نحو 6696 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 29605 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 955 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وقفزت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1905 دولار بعد صعودها بقيمة 10 دولارات للاوقية الواحدة