أسعار الذهب اليوم في مصر 28-12-2022.. وعيار 21 يتراجع 25 جنيها صباحا

انخفض سعر أوقية الذهب صباحا في تعاملات بورصه المعادن الدولية ما ساهم في تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-12-2022 في مطلع تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات، بعد صعود ملحوظ أمس، وسط تذبذب في سعر المعدن الأصفر والطلب عليه محليا.

وعلمت «المال» من مصادر بشعبة الذهب أن جرام الذهب في مصر فقد 25 جنيها خلال التعاملات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1575 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس البالغ 1600 جنيه، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 28-12-2022 بعد تذبذب سعر الدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 (1800 جنيه)

هبط صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 1800 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1575 جنيها)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة انخفاض أوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 1575 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1350 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، تراجعه صباحا ليسجل 1350 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (12600 جنيه)

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 200 جنيه ليتراجع ويسجل نحو 12600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 55800 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليسجل حوالي 1.8 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبدأت البورصة العالمية تداولاته‍ا اليومية على انخفاض ملحوظ في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم لتسجل نحو 1798 دولارا .