أسعار الذهب اليوم في مصر 28-12-2022 .. وعيار 18 يخسر 15 جنيها

هبوط متواصل على مدار التداولات سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-12-12-2022 وتراجع معها سعر عيار 18 الأكثر مبيعًا في القاهرة، وسط ضبابية في سوق الصاغة المحلية وتراجع الطلب على الملاذ الآمن، ويأتي ذلك بالتزامن مع عدم استقرار سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية.

15 جنيهًا هي قيمة خسائر سعر الجرام في التعاملات المسائية اليوم، ليبلغ جرام الذهب عيار 18 حوالي 1340 جنيهًا، اليوم، بدلًا من 1355 جنيهًا، مساء أمس، بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته بين 70 و120 جنيهًا، ليقترب الجرام من 1500 جنيه بالمصنعية، في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب على ذلك العيار نظرًا لأنه الأقل سعرًا والأكثر تشكيلًا.

سعر الذهب في مصر

وتقوم جريدة المال بنشر أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 18 (1340جنيهًا)

وعاود سعر الذهب اليوم عيار 18 الجرام الانخفاض في التداولات المسائية ليبلغ 1340جنيهًا بدون مصنعية؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1785 جنيها)

كما تراجع ايضا سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يسجل الأغلي في سوق الصاغة ليبلغ حوالي 1785 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1560 جنيهًا)

ولم يحافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على أرباحه أمس ليواصل خسائره ويفقد 15 جنيهًا ليسجل نحو 1560 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (12480 جنيهًا)

وكشف مصدر في سوق الصاغة أن الجنيه الذهب اليوم في مصر خسر منذ قليل نحو 80 جنيهًا ليصل إلى مستوى 12480 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجع، خلال التعاملات المسائية، سعر أوقية الذهب عيار 24، صباح اليوم، ليسجل نحو 55335 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر، كما سجلت الأوقية في بورصة المعادن عالميًّا حوالي 1805 دولارات.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.785 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.