اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 28-11-2021 وعيار 21 قرب أدنى مستوى في شهر

عيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام
عمر سالم 6:38 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 6:38 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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استمرت محال الذهب بالسوق المصرية في الإغلاق على مدار تعاملات اليوم وسط استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 28-11-2021 في التعاملات المسائية لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع انخفاض الطلب والمبيعات على المعدن الأصفر، وسط توقف التداول في البورصة العالمية للمعادن للإجازة الأسبوعية.

ووفقا لحركة التعاملات فمن المقرر أن تعاود البورصة العالمية تعاملاتها غدا، مع ترقب لإمكانيه عودة المعدن الأصفر للصعود مجددا، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا حوالى 790 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره في التعاملات أمس، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر ومن محل لآخر.

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سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 28-11–2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (903 جنيهات)

ولم يسجل سعر الذهب عيار 24 اي تغير الآن خلال التعاملات الآن ليسجل 903 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى والاقل تشكيلا

سعر جرام الذهب عيار 21 (790 جنيهًا)

فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 ثبات بشكل ملحوظ ليسجل نحو  790 جنييهًا ،  وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

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سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (677 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 18 استقراره لليوم الثاني ليسجل 677 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6320 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6320 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27900 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 903 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1802 دولارًا في التعاملات بعد هبوطها بأكثر من 40 دولارا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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