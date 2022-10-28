أسعار الذهب اليوم في مصر 28-10-2022.. عيار 21 يشتعل من جديد

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-10-2022 في نهاية تعاملات اليوم المسائية ارتفاعاتها في سوق الصاغة المحلية، مستفيدًا من قفزة أوقية الذهب عالميًا، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وتحرك الطلب على المعدن الأصفر وتذبذب الأسعار.

قال محمد زويل، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الذهب اليوم في مصر صعد بقيمة 5 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1225 جنيها للجرام، مقارنة بتعاملات أمس التى سجلت 1220 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقًا لكل عيار.

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1397 جنيهًا)

وساهم ارتفاع سعر الدولار في صعود سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 5 جنيهات مساء، ليبلغ 1397 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1225 جنيها)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 5 جنيهات مساء اليوم ليبلغ 1225 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

ويستفيد سعر الذهب في مصر من عدة عوامل أبرزها تحرك سعر الدولار امام العملة المحلية ، بالاضافة الى ارتفاع الطلب على المعدن الاصفر وزيادة سعر الاوقية في بورصة المعادن العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1053 جنيهًا)

كما صعد ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليسجل 964 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 9800 جنيه)

وتحرك سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو الصعود ليسجل نحو 9800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 43307 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.397 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1648 دولارا.