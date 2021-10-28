أسعار الذهب اليوم في مصر 28-10-2021 وعيار 21 يسجل 784 جنيها

انهت البورصة العالمية للمعادن جلستها اليوم على ثبات في سعر أوقية الذهب بعد صعود كبير صباح اليوم، لتثبت معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 28-10-2021 منتصف تعاملات اليوم المسائية بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.



وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب: هناك تذبذب على مدار التعاملات بعد الارتفاع صباحا فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي استقرار بنحو 784 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية .

الذهب جديد

تنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 28-10-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (895 جنيها)

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة الاخري ليستقر خلال التعاملات الآن ليسجل 895 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 784 جنيها)

فيما ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 784 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (673 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 673 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6272 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6272 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27776 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 895 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1802 دولار.



ومن المرتقب ان يعاود سعر الذهب الصعود مجددا خلال تعاملات غد الجمعة في بورصة المعادن وهو آخر أيام تداولات بورصة المعادن العالمية، مع هبوط سعر الدولار وارتفاع التضخم العالمي.