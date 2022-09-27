أسعار الذهب اليوم في مصر 27-9-2022.. وعيار 21 يسجل 1124 جنيها

استقرار جديد يشهده سعر الذهب اليوم عالميا ومحليا بعد تراجع قوي أمس وصباح اليوم خلال ثانى أيام التداول بالبورصة العالمية للمعادن ، فيما ثبتت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-9-2022 في تعاملات اليوم المسائية لشعبة الذهب المحلبة.

وبلغت خسائر المعدن الأصفر أمس واليوم حوالى 10 جنيهات للجرام ، لكنه لازال يحافظ على مستوياته المرتفعة ، حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1124 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره صباح اليوم ، غير شامله المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1285 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعر ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1285 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1124 جنيها)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد عاود الاستقرار في التعاملات ليبلغ 1124 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ( 963 جنيها)

فيما استقر صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 963 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8992 جنيها)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8992 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39446 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.285 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل تذبذب في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب ثبات اليوم نحو 1636 دولارًا للاوقية

وتسود حالة من التخبط في الأسواق العالمية بعد قرار المركزي الامريكي رفع سعر الفائدة على الدولار الامريكي ، بالتزامن مع تحرك سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية