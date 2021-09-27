أسعار الذهب اليوم في مصر 27-9-2021 وتراجع عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 27-9-2021 هبوطا جديدا بشكل مفاجئ بمنتصف تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات ، بعدما تراجعت في تعاملات البورصة العالمية للمعادن وانخفاض سعر أوقية الذهب خلال التعاملات .

وخسر جرام الذهب اليوم نحو جنيهين ، ليتراجع معها سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 770 جنيها، مقارنة مع سعره في تعاملات الصباح التى سجلت 772 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. الذهب جديد

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 27-9–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيها)

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (770 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوطا ملحوظا بشكل متواصل على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 770 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (659 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 659 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6160 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليتراجع ويسجل نحو 6160 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27310 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 881 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1750 دولارا.

وينتظر كافة المستثمرين انعقاد اجتماع الفيدرالي الأمريكي لمناقشه السياسات المالية الأمريكية وسط حالة من تفاؤل المستثمرون،فيما يتغير أسعار الذهب اليوم في مصر محليا ؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.