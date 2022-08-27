أسعار الذهب اليوم في مصر 27-8-2022.. وقفزة في عيار 21



أنهت البورصة العالمية للمعادن آخر جلساتها الأسبوعية على تراجع ملحوظ في سعر الذهب اليوم بنحو 10 دولارات للأوقية، ولكن على العكس من ذلك فقد ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 27-8-2022 في نهاية التداولات المسائية اليوم في سوق الصاغة المحلية.

وصعد سعر الذهب محليا بحوالى 8 جنيهات على مدار التعاملات ، على خلفية تحرك سعر الدولار امام الجنية ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا في مصر نحو 1080 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1075 جنيها صباحا غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 27-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1235 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 قفزة بقيمة نحو 8 جنيه اليوم ، ليبلغ 1235 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1080 جنيه)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1080 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (926 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 9 جنيها ليسجل 926 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8640 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 40 جنيها ليسجل نحو 8640 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 38265 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.235 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1735 دولار.

وخسرت اوقية الذهب خلال التعاملات نحو 10 دولار للاوقية بنهاية تعاملات البورصة العالمية صباح اليوم متأثره بصعود سعر الدولار عالميا