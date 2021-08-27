أسعار الذهب اليوم في مصر 27-8-2021.. عيار 21 يواصل الصعود

واصلت البورصة العالمية للمعادن ارتفاعاتها القوية لسعر أوقية الذهب خلال التعاملات اليومية، مع استمرار التخوفات من فيروس كورونا والأوضاع في أفغانستان، لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 27-8-2021 بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية.

وربح سعر جرام الذهب الآن في مصر جنيهين، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 790 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات اليوم الصباحيه التى سجلت 788 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. المشغولات الذهبية

وترصد «المال» فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 27-8–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (901 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بالسعر العالمي ليرتفع بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 901 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (790 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعاته بشكل مستمر لليوم الثاني في التعاملات، ليبلغ 790 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة صعوده محليًا، ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6320 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6320 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27962 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 901 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1814 دولارا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه عبر المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه