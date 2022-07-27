أسعار الذهب اليوم في مصر 27-7-2022.. وعيار 21 يقفز بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية

صعود جديد في سعر الذهب اليوم بعد هبوطه في تعاملات امس ليعاود الارتفاع في البورصة العالمية للمعادن ، ويقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 27-7-2022 مجددا بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم ، بالرغم من رفع سعر الفائدة الامريكية بواقع 75 نقطة

من جانبه قال عضو شعبة الذهب بالغرفة التجاريه نادي نجيب ، ان جرام الذهب صعد نحو 3 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 989 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الجرام صباحا التى سجلت 986 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار .

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 27-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1130 جنيها)

وربح سعر الذهب عيار 24 نحو 3 جنيهات ، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1130 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (989 جنيه)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعودا متأثرا بالسعر العالمي ، ليربح مثل باقي الاعيره في التعاملات ليبلغ 989 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (850 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 850 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7912 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 7912 جنيه، ليربح 32 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35030 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.130 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وقفزت الأسعار في التعاملات بالبورصة فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 15 دولار ، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1739 دولار .