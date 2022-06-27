أسعار الذهب اليوم في مصر 27-6-2022.. وعيار 21 ينخفض 3 جنيهات

قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، إن سعر أوقية الذهب سجلت تراجعا ملحوظا منتصف جلسة اليوم ببورصة المعادن العالمية بأكثر من 14 دولار، لينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 27-6-2022 في منتصف التعاملات المسائية بسوق الصاغه المحلية في مصر لليوم الأول للتداولات الأسبوعية.

وأضاف عضو شعبة الذهب في تصريحات المال، أن الطلب منخفض للغاية برغم انخفاض سعر الذهب بنحو 3 جنيهات، إلا أن هناك إقبالا على الاستثمار في الجنيه الذهب والأوقية، فيما سجل سعر جرام عيار 21 بمصر نحو 1004 جنيه للجرام، مقارنة بسعره منتصف اليوم التى سجلت 1007 جنيها، بدون المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-6-2022 :

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم ، ليسجل 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1004 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض كبير بشكل متواصل في اليوم الاول للتداول في التعاملات ليبلغ 1004 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا على مدار اليوم ليسجل 862 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8032 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 24 جنيها ليتراجع ويسجل 8032 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهارت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ خلال التعاملات اليوم نحو 1826 دولار علي مدار التعاملات اليوم وامس.