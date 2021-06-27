أسعار الذهب اليوم في مصر 27-6-2021.. وعيار 21 يسجل 774 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 27-6-2021 استقرارا لليوم الثاني على التوالي خلال منتصف التعاملات المسائية في سوق الصاغة المحلية ، مع إغلاق بورصة المعادن العالمية وتوقف تعاملاتها للإجازة الأسبوعية ، بعد ارتفاعه بمقدار نحو 9 جنيهات فى أسبوع.

وصعد سعر الذهب في مصر ليعوض جزءا من خسائره ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 774 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس المسائية ، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 27-6–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (885 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 885 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (774 جنيها)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل فى التعاملات ليبلغ 774 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (663 جنيهًا)

كما استقر أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 663 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6192 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6192 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27403 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 884 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1783 دولارًا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.