أسعار الذهب اليوم في مصر 27-5-2022.. وتراجع عيار 21 بشكل كبير

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 27-5-2022 بمنتصف تعاملات اليوم في سوق الصاغة بمحتلف المحافظات، مع خسارة أوقية الذهب نحو 6 دولارات بتعاملات البورصة العالمية للمعادن خلال التداول ليستمر المعدن الأصفر في مستوياته بسبب تذبذب السعر عالميا.

وسجل الذهب تراجعا بقيمة 10 جنيهات في تداولات اليوم ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1050 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا 1060 جنيها بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 27-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1205 جنيهات)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليسجل 1205 جنيهات علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1050 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة هبوط أوقية الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 1050 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (900 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 900 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8400 جنيه)

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8400 جنيه، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37355 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.205 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1854 دولار ، مع توقعات باغلاق التداولات على نفس المستويات المتدنيه وانتظار توقعات سعر الفائدة الامريكية