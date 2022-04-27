أسعار الذهب اليوم في مصر 27-4-2022.. وتراجع عيار 21 بقوة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 27-4-2022 هبوط جديد في نهاية تعاملات اليوم بسوق الصاغة في محتلف المحافظات ، مع خسارة اوقية الذهب نحو 8 دولار بتعاملات البورصة العالمية للمعادن خلال التداول ليستمر المعدن الاصفر في مستوياته بسبب تذبذب السعر عالميا.

ويأتي التراجع القوي كأكبر تراجع على مدار الاسبوع ، حيث فقد جرام الذهب نحو 5 جنيهات في اخر اليوم ، ليصل اجمالى خسائر المعدن اليوم نحو 15 جنيها ، ويسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1100 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 1105 جنيها.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 27-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1258 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 1258 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1100 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة هبوط اوقية الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 1100 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (945 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 945 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8800 جنيه)

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8800 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38999 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.258 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1889 دولار.