أسعار الذهب اليوم في مصر 27-3-2021 وثبات عيار 21

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-3-2021، استقرارها في نهاية تعاملات اليوم في محال الذهب بسوق الصاغة المحلية، على خلفية ثبات سعر الذهب الآن عالميًّا نتيجة إغلاق بورصة المعادن للإجازة الأسبوعية.

وتسود حالة من التذبذب في سعر الذهب عالميا ومحليا نتيجة صعود وهبوط سعر الدولار، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 766 جنيهًا للجرام، وهي نفس الأسعار أمس، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 27-3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (877 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 877 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (766 جنيهًا)

فيما أستقر سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متتالى ليسجل 766 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (655 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 655 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6128 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6128 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27187 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 877 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات، اليوم، نحو 1732 دولارًا.

تراجع المبيعات مع ثبات سعر الذهب

وقال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن مبيعات الذهب متراجعه للغاية خلال الأيام الحالية، على خلفية الحالة الاقتصادية للمواطنين مع قرب حلول شهر رمضان والفصل الدراسي الثاني للعملية التعليمية.

وأشار إلى أن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء نتيجة تسجيل سعر الذهب لمستويات متدنية، في الوقت الذي مازالت المبيعات تسجل مستويات متراجعة.