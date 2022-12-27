أسعار الذهب اليوم في مصر 27-12-2022.. وعيار 21 يواصل النزيف لأقل سعر في شهر

خسائر ونزيف متواصل سجلها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-12-2022 في مطلع تعاملات اليوم بسوق الصاغة بمحتلف المحافظات، نتيجة تراجع الطلب على المعدن الأصفر، إضافة إلى هبوط سعر الدولار في السوق الموازية، رغم صعود أوقية الذهب في تداولات البورصة العالمية للمعادن اليوم.

وقالت شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن جرام الذهب خسر صباح اليوم نحو 20 جنيها للجرام، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1545 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس والذي بلغ 1565 جنيها بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

أسعار الذهب في مصر

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1765 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر الهبوط بشكل ملحوظ، ليسجل 1765 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1545 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات الصباحية ليبلغ 1545 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1325 جنيهًا)

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا نحو 1325 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (12360 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 160 جنيها للجنيه ليسجل نحو 12360 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 54715 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وخسر أيضا سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.545 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1810 دولار لتقفز اليوم بواقع 12 دولارا للأوقية.