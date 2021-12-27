أسعار الذهب اليوم في مصر 27-12-2021 وعيار 21 يسجل 791 جنيها

أنهي سعر الذهب تعاملات اليوم الإثنين 27-12-2021، على ثبات نتيجة عدم تغير سعر أوقية المعدن الأصفر في البورصة العالمية للمعادن لليوم الثالث على التوالي ، على مدار تعاملات اليوم، ليستقر معها أسعار الذهب في مصر، نهاية تعاملات اليوم المسائية في كافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الذهب يسجل ارتفاع كبير في التعاملات المحلية، ليعاود الاستقرار عند مستوي مرتفع هو الأعلي منذ شهرين ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 791جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير متضمنة المصنعية .

أسعار الذهب في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-12-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (903 جنيهات)

وأضاف نجيب سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة ، تعاملاته اليومية الأن على ثبات في المستوي الآن ليسجل 903 جنيهات، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 791 جنيها)

وأوضح سكرتير شعبة الذهب سابقا، أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 وسط رواج بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 791 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (678 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة في التعاملات، ليبلغ 678 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيها)

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6336 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27996 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 903 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1809 دولارات .