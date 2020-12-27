أسعار الذهب اليوم في مصر 27-12-2020 واستقرار عيار 21

واصلت أسعار اليوم الذهب في مصر الأحد 27-12-2020، استقرارها لليوم الثاني على التوالي بعد استقرارها خلال تعاملات مع الصاغه في بداية تعاملات اليوم الصباحية بالسوق المحليه بمصر ، نتيجة ثبات سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية لاغلاق البورصة للاجازة الاسبوعية.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم اسنقرار ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بالسوق، اليوم، نحو 821 جنيهًا، ووهى نفس الايكسعر التداولات أمس للجرام غير شامل المصنعية. أسعار الذهب فى مصر

وتنشر “المال” في التقرير الآتى أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 27-12-2020

سعر جرام الذهب عيار 24 (938 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 938 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (821 جنيهًا)

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارا عند 821 جنيهًا للجرام وهو الأكثر مبيعًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (702 جنيه)

ثبت سعر جرام الذهب عيار 18 عند 702 جنيه فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب اليوم (6568 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6568 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

وسجلت أوقية الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم، 1883 دولارًا.

الصاغة: توقعات بصعود سعر الذهب في مصر غدا

ومن المتوقع ان يستمر سعر الذهب في مصر في الاستقرار طوال تعاملات اليوم نتيجة إغلاق البورصة العالمية اليوم على ان يعاود الصعود مجددا خلال تعاملات الغد الاثنين بعد تذبذب

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية لـ”المال”، إن هناك عددًا من المشغولات الذهبية التى تم تصنيعها بأوزان خفيفة تم طرحها بمناسبة اعياد الميلاد لتتناسب مع الوضع الاقتصادى والركود وهبوط القوة الشرائية لدى المواطنين مؤخرًا، ومتوقع استمرار التراجع.ا

يذكر أن سعر الذهب في مصر يتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه، كما يرتفع الطلب على الذهب الذي يعدّ ملاذًا آمنًا عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، ولا سيما أنه يعد ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول ، وأنه كلما انخفض الدولار عالميا زاد الاقبال على الذهب مما يرفع من أسعاره.